В Липецкой области открылся специализированный класс БПЛА для подготовки операторов дронов

Липецкая область вошла в число 20 регионов, где при поддержке Народного фронта и Президента России Владимира Путина начинают работу специализированные классы по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Площадка открыта на базе Липецкого колледжа искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли.

В распоряжении студентов современная лаборатория: конструкторы программируемых квадрокоптеров, FPV-шлемы, пульты управления, полётная зона, оборудование для гонок дронов и дрон-баскетбол. Ремонтная зона и 3D-принтеры позволяют собирать и чинить технику прямо на месте.

Колледж имеет хорошую материальную базу и опытных специалистов, которые уже подготовили немало операторов БПЛА.

Обучение доступно для всех желающих в возрасте от 14 лет. Навыки пилотирования дронов становятся востребованными во многих отраслях – от сельского хозяйства до логистики и безопасности. Для молодёжи это может стать стартом в новой перспективной профессии.

«Навыки управления дронами – одни из самых востребованных в современном мире. Мы рады, что Липецкая область вошла в число регионов, где стартует этот проект. Это реальная возможность для наших ребят освоить передовую специальность и получить хороший старт в профессии», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.