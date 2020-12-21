Администрация Липецкой области даёт старт новому образовательному проекту по созданию сети цифровых площадок «IT-bit». Они дадут возможность школьникам в муниципалитетах заниматься программированием и робототехникой, используя новейшее оборудование.

Проект «IT-bit» инициирован главой региона Игорем Артамоновым. Региональным оператором выступает Центр цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области. Образовательные программы в «IT-bit» направлены на бесплатное обучение школьников 7-18 лет по направлениям «Введение в программирование на языке Phyton», «Программирование на Scratch», «Программирование роботов».

Первые цифровые площадки распахнут двери в шести муниципалитетах – Грязинском, Добринском, Задонском, Липецком, Усманском и Хлевенском районах. Их торжественное открытие состоится 24 декабря. Как и положено учреждению IT-сферы, не обойдётся без дистанционных технологий: на видеосвязь с Липецком выйдут образовательные организации-партнёры, напутственные слова прозвучат от первых лиц региона.

– Новые образовательные программы, новые методики и сама идея «IT-bit» нацелены на развитие интереса детей к сфере информационных технологий, – говорит начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева. – Информатизация – один из приоритетов социально-экономической политики региона, страны. И наш проект позволит заинтересовать программами технической направленности порядка 450 ребят из районов Липецкой области.

Проект по созданию сети цифровых площадок «IT-bit» направлен на раннюю профессиональную ориентацию ребят в сфере информационных технологий. Адреса площадок и расписание занятий можно уточнить по ссылке: https://it-cube48.ru/it-bit/