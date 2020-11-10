В Липецкой области отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. За неделю – 6145 случаев

В Липецкой области отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ умеренной интенсивности, обусловленный негриппозными респираторными вирусами. За неделю, со 2 по 8 ноября, было зарегистрировано 6145 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 53,9 на 10 тыс. населения, что ниже уровня прошлой недели на 10,21%, но выше среднемноголетнего уровня на 9,3%. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Уровень госпитализации в связи с ОРВИ менее 1% и не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года.

В г. Липецке зарегистрировано 3929 случаев ОРВИ (63,9% всех случаев по области), показатель (77,26 на 10 тыс. нас.), что ниже уровня прошлой недели (-13,38%) и среднемноголетнего расчетного уровня (-0,51%). В возрастной структуре заболеваемости доля детского населения составила 47,9%, показатели ниже пороговых уровней во всех детских возрастных группах, но среди лиц старше 15 лет расчетный показатель превышен на 13,4% (в г. Липецке – на 6,3%).

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов (риновирус – 52%, вирус парагриппа – 26%, РС-вирус и бокавирус по 11% от всех положительных проб).

В Липецкой области, как в других субъектах Российской Федерации, продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 09.11.2020 г. прививками охвачено 27,7% населения области, вакцинировано более 315,6 тысяч человек, нежелательных явлений (осложнений) после иммунизации у привитых не зарегистрировано.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание населения на опасность самолечения острых респираторных инфекций. При появлении любых симптомов острой респираторной инфекции, особенно таких как подъем температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью, чтобы получить от врача рекомендации по лечению.

Для снижения риска заражения респираторными инфекциями следует: