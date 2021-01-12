В Липецкой области за неделю, с 4 по 10 января 2021 года, было зарегистрировано 4270 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 37,5 на 10 тыс. населения. Это ниже уровня прошлой недели на 12% и ниже расчетного эпидемического порога на 1,1% (на предыдущей неделе было превышение на 7,2%). Случаев гриппа не зарегистрировано. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уровень госпитализации в связи с ОРВИ (22 случаев, менее 1%), не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (3,0%).

В возрастной структуре заболеваемости доля детского населения составила 50%. Показатели ниже пороговых уровней во всех детских возрастных группах, среди лиц старше 15 лет – превышают расчетный эпидпорог на 7,6%, что связано с большей обращаемостью взрослых по сравнению с предыдущими сезонами.

В г. Липецке зарегистрировано 2463 случая ОРВИ (57,7% всех случаев по области), показатель (48,4 на 10 тыс.), что ниже уровня прошлой недели на 27%, ниже расчетного эпидпорога на 39,9%.

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов (на прошедшей неделе в структуре выявленных патогенов преобладали риновирусы). Вирусов гриппа не обнаружено.

В Липецкой области завершена массовая прививочная кампания против гриппа, прививками охвачено 60,1% населения области, вакцинировано более 684,9 тыс. человек, нежелательных явлений (осложнений) после иммунизации у привитых не зарегистрировано.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание населения на опасность самолечения острых респираторных инфекций. При появлении любых симптомов острой респираторной инфекции, особенно таких как подъем температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью, чтобы получить от врача рекомендации по лечению.