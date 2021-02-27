27 февраля – Всемирный День некоммерческих организаций. Организатором проведения Дня НКО в Липецкой области выступила Общественная палата региона при поддержке управления внутренней политики.

В настоящее время в Липецкой области зарегистрировано 1314 НКО, в том числе: 328 – религиозных, 126 – профсоюзных, 426 общественных организаций, 110 – автономных некоммерческих организаций, 4 общественных движения, 34 некоммерческих партнерства, 54 благотворительных общественных фонда.

Большинство НКО области являются социально ориентированными. Они оперативно откликаются на самые сложные проблемы: помогают малоимущим, защищают интересы детей и людей с инвалидностью, восстанавливают памятники культуры, защищают животных и делают много других важных дел.

Нередко НКО реализуют уникальные проекты, аналогов которым нет ни в государственном, ни в частном секторе.

Находясь в авангарде гражданской активности, НКО являются настоящими драйверами позитивных перемен; во всем мире их ценят за готовность быстро и бескорыстно действовать для помощи людям.

В программе Дня некоммерческих организаций в Липецкой области:

10.00 – 11.00 – круглый стол – общественное обсуждение проекта порядка предоставления финансовой поддержки СО НКО на конкурсной основе в 2021 году

11.00 – 12.00 – «Открытый диалог» с представителями Минюста РФ по Липецкой области и УФНС по Липецкой области (консультации по вопросам вхождения в реестр ИОПУ, регистрации НКО, получения налоговой поддержки)

12.00 – 13.00 – Лучшие практики победителей конкурса Фонда президентских грантов

С 13 до 18.00 – День открытых дверей НКО Липецкой области по месту деятельности.

Место проведения: Общественная палата Липецкой области по адресу: Липецк, ул. Крайняя, 7.

Источник: Центр социальных инициатив “Максимум”.