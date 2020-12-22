В управлении ветеринарии Липецкой области подвели итоги проведения мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, которые поставляются в учреждения социальной направленности.

За 11 месяцев 2020 г. специалисты Госветслужбы отобрали 4677 проб пищевой продукции.

По результатам лабораторных испытаний ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория» 186 партий продукции или 4% от количества исследованных признаны не соответствующими требованиям Технических регламентов Таможенного союза и других действующих нормативно-правовых актов.

Наибольшее количество недоброкачественной продукции выявлено среди плодоовощной (5,7%), молочной (3,3%), мясной (2,8%) продукции, крупах (1%), а также растительном масле (41,5%).

Из представляющих угрозу жизни были выявлены факты контаминирования мясной продукции сальмонеллами (5 случаев) и листериями (3 случая). В 23 образцах овощной продукции выявлено повышенное содержание кадмия и нитратов. В 51 пробе масла растительного выявлено в 2-3 раза превышение перекисного числа.

Сравнительный анализ за период 2017-2020 гг. показывает, что ежегодно происходит объективное снижение доли недоброкачественной продукции, поставляемой в областные учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения.

Если в 2017 году было исследовано 6585 проб пищевой продукции и выявлено 10,4% недоброкачественных партий, то в 2020 году было отобрано и исследовано 4677 образцов, проведено более 16 тыс. лабораторных исследований, при этом 186 партий продукции (или 4%) были признаны несоответствующими нормативным требованиям.

За последние годы проведение областного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, поставляемых в учреждения социальной направленности, стало одним из приоритетных направлений деятельности государственной ветеринарной службы Липецкой области.

При осуществлении процедуры отбора проб в большей степени отбирается молочная, мясная и овощная продукция, а также продукты тех производителей, в отношении которых ранее был введен режим усиленного лабораторного контроля.

Информация об обнаружении некачественной продукции незамедлительно направляется в бюджетные учреждения для принятия срочных мер и в надзорно-контрольные органы (Роспотребнадзор, Россельхознадзора, органы правопорядка), ежемесячно составляется отчет для управлений здравоохранения, образования и социальной защиты для контроля проведения учреждениями соответствующих мероприятий.