В регионе

В Липецкой области отмечают сокращение ежесуточных госпитализаций с коронавирусом на 17%

1 минута назад
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2100 коек продолжают функционировать в 6 ковидных госпиталях Липецкой области на сегодняшний день. Фонд свободен в среднем на 33%. Такие цифры были озвучены сегодня на очередном заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Врачи отмечают сокращение ежесуточных госпитализаций на 17%.
Снижается и количество новых случаев внебольничных пневмоний и COVID-19.

Но снимать ограничения в работе, по мнению главного санитарного врача области, еще рано. В Роспотребнадзоре просят набраться терпения и подождать еще неделю.

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