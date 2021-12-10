По данным Росстата, еще в ноябре этого года наблюдался спад динамики жилищного строительства. Однако на сегодняшний день отмечен рост объемов введенного в эксплуатацию жилья в регионе – 1 125,2 тыс. кв. м. За аналогичный период предыдущего года он составлял 1 061,9 тыс. кв. м. Таким образом, объем вводимого в регионе жилья вырос и составляет 106% к аналогичному периоду прошлого года.

Несмотря на коронавирусный кризис, общие тенденции в экономике и удорожание стоимости строительных материалов, Липецкая область является одним из лидеров среди российских регионов. Как сообщили в областном управлении строительства и архитектуры, достигнув показателя в 1,09 кв. м. на человека в 2020 году, регион вошел в пятерку лучших среди субъектов РФ. В 2021-м также стоит цель выполнить плановый показатель по вводу жилья, утвержденный паспортом федерального проекта «Жилье» в размере 1 222 тыс. кв. м.