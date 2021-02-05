То, о чем говорилось на вчерашнем заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сегодня обрело документальную форму. Администрация Липецкой области внесла очередные изменения в “антиковидное” постановление, которыми отменило запрет на проведение спортивных и физкультурных мероприятий.

При этом есть оговорка, что спортивные объекты, где эти мероприятия проводятся, не должны быть загружены более 50% от единовременной пропускной способности.

Также принятым постановлением разрешается работа ярмарок. Первые в этом году ярмарки, к слову, в Липецкой области пройдут 7 февраля.