Отделение ПФР по Липецкой области постоянно работает над внедрением мероприятий по совершенствованию и упрощению для граждан процесса назначения пенсий.

С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Пенсия и социальная выплата к ней, в том числе набор социальных услуг, назначаются со дня признания гражданина инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без необходимости представления в органы ПФР подтверждающих документов. С начала года выплаты в беззаявительном порядке назначены уже более пятистам жителям Липецкой области с инвалидностью. Речь идёт о тех, кто до получения инвалидности не являлся пенсионером. В случаях, когда инвалидность назначается действующему пенсионеру, то органы ПФР производят ежемесячную денежную выплату.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации об инвалидности из ФРИ. В течение трех рабочих дней после вынесения решения о назначении пенсии ПФР извещает об этом гражданина. Уведомление о том, что пенсия назначена, приходит в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии от гражданина потребуется определить способ доставки пенсии. Заявление о доставке пенсии можно подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. При необходимости изменить способ доставки выплат можно в любое время, для этого необходимо подать новое заявление любым удобным способом: также онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, лично в ПФР или в МФЦ.