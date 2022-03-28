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В Липецкой области по требованию прокуратуры погашена задолженность по исполненному муниципальному контракту в размере 1,3 млн рублей

3 минуты назад
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Прокуратура Добровского района Липецкой области провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что в апреле 2019 г. между администрацией сельского поселения и ООО «ТРАНССТРОЙ» был заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-сметной документации по объекту «Офис врача общей практики в с. Липовка Добровского района Липецкой области» стоимостью 1,3 млн рублей.

В январе 2020 г. подрядчик выполнил работы в полном объеме. Однако муниципалитет не произвел оплату исполненного муниципального контракта.

Прокурор внес представление в адрес главы администрации сельского поселения.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность перед хозяйствующим субъектом в размере 1,3 млн рублей погашена.

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