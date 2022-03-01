Общественники предложили главе Липецкой области ряд совместных с «Моим бизнесом» инициатив по поддержке производственных предприятий.

С главой региона Игорем Артамоновым встретились представители общественной организации «Деловая Россия» с рядом инициатив, направленных на поддержку производственных и не только предприятий.

«Делороссы» отметили необходимость поддержки инновационных предприятий, которые могут претендовать на грант Фонда содействия инновациям (в сумме – до 25 млн рублей). Они считают, что помощь специалистов упростит процедуру подготовки предприятий к конкурсу и увеличит шансы на получение грантов.

Со стороны инфраструктуры поддержки бизнеса это составление дорожной карты, бизнес-плана и финансовой модели, а также помощь в формировании заявки для участия в самом конкурсе.

Общественники также предложили разместить на сайте «Мой бизнес» и инвестиционном портале региона модельные проекты по развитию производств в различных отраслях.

Они определили модельный проект как бизнес-решение высокой степени проработки, который содержит в себе настраиваемую финансовую модель и описание технологического процесса, источников сырья, рынков сбыта и меры поддержки регионального и федеральных уровней.

Подготовка пилотных проектов должна будет пройти под патронажем действующего бизнеса и преподавателей вузов, а также перспективных студентов.

В рамках организованной работы особое внимание займет институт наставничества, который успешно реализуется Центром «Мой бизнес». Представители «Деловая Россия» подчеркнули, что к действующим наставникам добавятся опытные производственники.

Глава региона Игорь Артамонов поддержал инициативы.

«Важно детально проработать реализацию предложенных проектов на основе имеющегося опыта и в актуальных условиях развития бизнеса. И тиражировать – при наличии положительного эффекта», – отметил он.