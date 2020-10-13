В Липецкой области подходит к завершению уборка масличных культур. Уже закончены работы на полях рапса и сои, подсолнечник осталось собрать с 20 тысяч гектаров.

Липецкие аграрии завершают уборку подсолнечника. Сбор этой масличной культуры сейчас ведут все 18 районов области. Под нее в регионе отведено 215 тысяч гектаров. На сегодня обмолочено уже 90 % площадей. Аграрии получили 512 тысяч тонн подсолнечника при средней урожайности – 26,3 центнера с гектара.

Уборка сои завершена. С 64 тысяч гектаров намолочено 118 тысяч тонн при средней урожайности 18,4 ц/га.

Уборка еще одной масличной культуры, рапса, уже завершена. Собрано более 115 тысяч тонн в бункерном весе.

«Высокомаржинальные масличные культуры, которые раньше в регионе практически не выращивались, теперь занимают весомую долю в севообороте Липецкой области, – подчеркнул первый заместитель главы региона Николай Тагинцев. – Более того, на территории области в последние годы сложился агропромышленный кластер по выращиванию и переработке масличных культур. В области уже действуют 8 современных маслоэкстракционных заводов. Строятся еще два, которые запустятся в 2021 году».