В Липецкой области подведены итоги регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»

Стали известны результаты регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

По итогам конкурса призовые места завоевали 46 участников, 23 человека заняли первые места. В общей сложности в региональном этапе чемпионата приняли участие 129 липчан. Соревнования проходили на шести площадках по 20 компетенциям. Компетенция «Фотограф-репортёр», «Флористика», «Адаптивная физическая культура» была представлена в двух категориях.

Впервые в регионе проводились соревнования по направлениям: «Карвинг», «Обработка текста», «Гончарное дело», «Изобразительное искусство», «Столярное дело», «Психология». На конкурсных площадках работали 105 региональных экспертов. Сопровождали чемпионат 100 волонтеров центра «Абилимпикс».

По итогам регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» победители и призёры в каждой компетенции были награждены ценными подарками, медалями и дипломами. Лучшие из лучших будут представлять Липецкую область в финале Национального чемпионата, который пройдет в декабре в Москве.