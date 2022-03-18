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Подведены итоги регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

С 9 по 15 марта команды разыграли 46 комплектов наград.

Школьники соревновались в четырех видах спортивной программы: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, баскетбол, а также в фотоконкурсе «История наших игр».

1 место в соревнованиях заняла команда школьного спортивного клуба лицея № 4 г. Данкова, 2 — школы с. Девица Усманского района; 3- у лицея №5 г. Ельца.

Клуб-победитель регионального этапа с 25 апреля по 15 мая примет участие в федеральном этапе игр в ВДЦ «Смена».