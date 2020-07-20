В Липецкой области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Премия Траектория»

Региональный отборочный этап Всероссийского конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория» прошел с 20 апреля по 15 июля 2020 года в Липецкой области. Участниками конкурса могли стать физические лица, коллективы до 3-х человек, юридические лица, коммерческие и некоммерческие организации, образовательные организации, государственные и муниципальные учреждения, представленные гражданами Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на встречах со студентами часто делится своим личным опытом.

«Во главе угла стоит правильная мотивация. Человек должен четко понимать, кем он хочет стать и каких результатов желает добиться. Это понимание поможет преодолеть многие трудности, возникающие на жизненном пути. Важные слагаемые успеха – правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью», – считает Игорь Артамонов.

По итогам регионального этапа конкурса определены финалисты, рекомендованные к участию в заключительном туре Всероссийского конкурса, результаты которого будут известны в ноябре 2020 года.

Отдел по работе с молодежью администрации города Липецка (Болгов Владимир Александрович), Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» (Гурова Евгения Анатольевна), ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» (Пожидаева Диана Петровна) – номинация «Профессиональный выбор»;

ЛРОО инвалидов «Школа Мастеров» (Ситникова Мария Александровна) – номинация «Молодые специалисты»;

ГБУ ЛО «Центр развития и мониторинга физической культуры и спорта» (Пономарева Екатерина Михайловна), ГБУ ЛО «Центр развития и мониторинга физической культуры и спорта» (Чумак Ирина Владимировна) – номинация «Спортивная профориентация»;

ЛРО МООО РСО (Бредихин Александр Николаевич), Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» (Алина Манвеловна Нерсисян), ПАО «НЛМК» (Рыженкова Анастасия Александровна) – номинация «Кадры для развития»;

Липецкий медицинский колледж (Долгополова Алина Сергеевна) – номинация «Профориентация в области медицины и здравоохранения»;

ЛРОО инвалидов «Школа Мастеров» (Прохорова Анастасия Андреевна) – номинация «Профориентация людей с ОВЗ».

«Премия Траектория» проводится с 2013 года в рамках реализации одного из приоритетных направлений государственной молодежной политики – профессионального самоопределения юношей и девушек. За эти годы в конкурсе приняло участие более 1000 представителей молодежи. Организаторами Всероссийского конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория» являются Федеральное агентство по делам молодежи, Центр содействия молодым специалистам, региональное управление молодежной политики» при поддержке управления информационной политики Липецкой области.