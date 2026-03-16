В Липецкой области подвели итоги региональных дней Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»

Итоги региональных дней Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» подвели на панельной дискуссии в «Школе 21» областного центра. Ключевыми спикерами стали Заместитель начальника Управления Президента РФ Евгений Грачёв и Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Участники встречи согласились, что главными открытиями последних двух дней стали возможности использования нейросетей в юриспруденции, развитие искусственного интеллекта и внедрение CRM-систем, которые уже сегодня меняют облик местного самоуправления. Эксперты подчеркнули, что цифровая трансформация способна дать муниципалитетам реальные эффекты: от увеличения скорости работы и синхронизации данных до оперативности принятия решений и полной прозрачности процессов. Примечательно, что почти половина муниципалитетов уже оценивают свою готовность к внедрению ИИ как высокую.

«Могу с уверенностью сказать, что региональные дни — живая мастерская решений. Главный итог, пожалуй: ИИ помогает, но не заменяет человека. Когда чиновник тратит меньше времени на отчёты и больше — на решение проблем людей, это и есть «умный муниципалитет» с человеческим лицом», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.