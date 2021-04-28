Проблемы выявления и изучения объектов археологического наследия, связанных с Белгородской защитной чертой, обсудили участники межрегионального семинара, инициированного управлением по охране объектов культурного наследия Липецкой области.

В начале апреля 2020 г. Президент РФ Владимир Владимирович Путин дал поручение Правительству РФ подготовить и предоставить предложения по выявлению объектов культурного наследия, связанных с Белгородской чертой. Поручение это последовало по итогам встречи главы государства с представителями общественности в г. Усмань Липецкой области в январе 2020 г.

Тогда липецкий археолог Александр Николаевич Бессуднов рассказал президенту, что в Черноземье сохранились остатки валов, рвов и других защитных сооружений от знаменитой Белгородской черты, оборонявшей русские земли от набегов с юга, и предложил организовать туристический маршрут по этим объектам и реконструировать отдельные укрепления. В итоге в начале 2021 г. Министерством культуры РФ и главами четырех регионов – Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей – был согласован план мероприятий по реализации поручения Президента РФ.

Проанализировать всю информацию по сохранившемуся наследию Белгородской защитной черты, подходы и актуальные проблемы выполнения плана мероприятий по их изучению и государственной охране – такую цель поставили организаторы семинара, прошедшего 23-24 апреля в «Археологическом парке «Аргамач».

В нём приняли участие руководители профильных управлений Липецкой, Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей, представители межрегионального общественного экспертного совета по истории Белгородской черты, Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, липецкой областной научной общественной организации «Археолог», «Археологического парка «Аргамач» и исследовательского центра «Грани».

– Сегодня Белгородская защитная черта проходит через четыре области Центрального Черноземья – Липецкую, Белгородскую, Воронежскую и Тамбовскую, – отметил Алексей Михайлович Грушихин, начальник управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области. – Несмотря на индивидуальные особенности сохранившихся участков защитной черты в каждом регионе, разделять её по субъектам нельзя, поэтому важно выработать комплексный подход по выявлению сохранившихся объектов, а главное – по их популяризации и экспонированию в дальнейшем.

По словам Александра Николаевича Бессуднова, президента ЛГНОО «Археолог» и доцента кафедры отечественной истории ЛГПУ им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского, в ЦФО сформирован мощный анклав специалистов, которые постоянно работают и исследуют Белгородскую черту. Важно объединить их усилия.

– На сегодняшний день у нас известно 29 объектов, связанных с оборонительной линией, – рассказал Константин Александрович Лошаков, начальник отдела государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области. – 8 из них стоят на госохране как объекты федерального значения, а 21 относятся к выявленным. Однако большая часть объектов находится в неудовлетворительном состоянии, так как на протяжении XX-XXI вв. они подвергались постоянному антропогенному воздействию.

Основными факторами разрушения объектов Белгородской черты эксперты назвали застройку и распашку земель, а также использование их под различные хозяйственные нужды. Другая проблема – отсутствие учётной документации, утвержденных границ территорий и предметов охраны, необходимых для включения объектов черты в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

– На территории Воронежской области находятся 19 объектов Белгородской черты, разбросанных на расстоянии 180 км: крепости, острожки, монастыри, отдельные сторожевые башни, – сообщил Владимир Александрович Перцев, руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области. – К сожалению, ни валы, ни рвы не сохранились. Сегодня разрабатывается региональный проект создания историко-туристического кластера «Костёнки», планируется обследование территории города Костёнск. Возможно, там удастся выявить памятники, относящиеся к периоду строительства и существования Белгородской черты.

Как рассказала исполняющая обязанности руководителя управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области Наталия Владимировна Юрина, на территории региона существуют 4 объекта, связанных с Белгородской чертой: один уже включен в Единый государственный реестр, а 3 памятника включены в перечень выявленных.