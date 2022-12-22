Читайте нас в

С 1 января 2023 года должностные оклады работников сферы образования, здравоохранения, культуры, работников социальных служб увеличатся на 8,7%.

Такие поправки в Закон «Об оплате труда работников областных государственных учреждений» утвердили на заключительной в этом году сессии депутаты Липецкого облсовета.

Поправки внесены в целях реализации поручений Правительства и указов Президента РФ.

— Инфляция растет высокими темпами, поэтому сегодня был принят важный вопрос по индексации. На эти цели выделяется 2 млрд 291 млн рублей из областного бюджета, — отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

Также с 1 января 2023 года учреждения спортивной подготовки приобретут статус образовательных учреждений. Перечень должностей педагогических работников в законе дополнен должностями «тренер-преподаватель» и «старший тренер-преподаватель».