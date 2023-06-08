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Шесть выпускников липецких школ набрали максимальные 100 баллов по ЕГЭ по химии и литературе.

Сегодня стали известны результаты первых экзаменов по выбору, которые выпускники сдавали 26 мая. Химия, литература и география необходимы ребятам, которые планируют поступать в вузы на медицинские, естественно-научные и гуманитарные специальности.

Сто баллов по химии получили четверо учеников: лицея №66, лицея №44, гимназии №64, школы №70.

Сто баллов по литературе получили два липчанина из гимназий №12 и №1.