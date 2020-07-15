В Липецкой области появились первые стобалльники по ЕГЭ

Государственная экзаменационная комиссия Липецкой области утвердила результаты первых ЕГЭ. В Липецкой области 100 баллов по информатике и ИКТ получили три выпускника, по литературе – один.

Официальная дата ознакомления с результатами 16 июля 2020 года. Результаты направлены в образовательные организации. Ознакомиться с результатами выпускники могут по месту регистрации.

«Результаты ЕГЭ в 2020 году сопоставимы с результатами прошлых лет. Стоит отметить, что в Липецкой области увеличилась доля высокобалльников, а организация дистанционного обучения никак не повлияла на результаты выпускников», – отмечает исполняющий обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Напомним, 3 июля прошел ЕГЭ по географии, литературе, информатике и ИКТ, который сдавали 734 выпускника Липецкой области.

ЕГЭ по географии сдавали 98 выпускников, по литературе – 219, по информатике и ИКТ – 417. Экзамен прошел в штатном режиме. Нарушений на ЕГЭ 3 июля не выявлено.

«Главным индикатором хорошо проведенной кампании ЕГЭ является проведение процедуры оценки знаний школьников объективно и открыто, без организационных и технологических нарушений», – считает директор центра мониторинга и оценки качества образования Липецкой области Сергей Жданов.

Всего в Липецкой области в основной период ЕГЭ 2020 года планируют принять участие более 5300 человек, из них около 360 человек – выпускники прошлых лет.

Для проведения ЕГЭ организованы 34 ППЭ на базе образовательных организаций, пять ППЭ – на дому. Учитывая рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора по проведению итоговой аттестации, все ППЭ имеют в наличии специальные средства.