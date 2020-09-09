В Липецкой области появится центр радионуклидной терапии Росатома

Соглашение по созданию межрегионального центра радионуклидной терапии на территории Липецкого областного онкологического диспансера сегодня подписано между Липецкой областью и АО «Русатом Хэлскеа». Встреча прошла в администрации региона. Подписи под документом поставили глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов.

«Липецкая область стала одним из первых российских регионов, где появится центр радионуклидной терапии Росатома. Высокотехнологичная медицина откроет новые возможности для лечения онкологических заболеваний. Больные получат более качественную и доступную помощь», – отметил Игорь Артамонов.

Проект предполагает создание в регионе современного высокотехнологичного центра, специализирующегося на применении технологий ядерной медицины для диагностики и лечения заболеваний органов и систем человеческого организма. Ключевой медицинской технологией будущего центра станет использование радиофармацевтических препаратов на основе изотопной продукции медицинского назначения для непосредственного лечебного воздействия на патологические очаги.

Прием первого пациента запланирован на первый квартал 2023 года. В центре будут кабинеты для консультаций врачей-специалистов, дневной стационар, два палатных отделения с круглосуточным режимом пребывания для оказания пациентам услуг радионуклидной терапии. По словам генерального директора АО «Русатом Хэлскеа» Александра Шибанова, реализация в Липецкой области Центра радионуклидной терапии позволит оказывать услуги высокотехнологичной и паллиативной медицинской помощи как населению региона, так и населению прилежащих субъектов РФ Центрального, Южного и Приволжского Федеральных округов.