Сегодня на комитете по государственному устройству и местному самоуправлению депутаты рассмотрели поправки в Закон “Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области”.

Меняются границы села Казинка Грязинского района. Предлагается передать участок, на котором находится ОЭЗ “Липецк”, городу Грязи.

— Возникла необходимость передать территорию экономзоны городу. Это связано с необходимостью развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в этой местности, — подчеркнула председатель комитета облсовета по государственному устройству и местному самоуправлению Екатерина Хрусталева.

По словам начальника управления внутренней политики Любови Фроловой, данное решение согласовано с населением этой территории и выражено решением местных советов депутатов. Также она пояснила , изменится ли доходная часть Казинского сельсовета.

— На сегодняшний момент сельское поселение по своим расходам не является самоокупаемым, объем налогов, получаемый сельским поселением не равен объему его расходов. Баланс будет соблюден дотациями из районного бюджета, — подчеркнула Любовь Фролова.

Также Любовь Фролова сообщила депутатам, что сейчас разработан еще один пакет поправок в закон «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области». Они касаются изменения Елецкого района. Часть поселения Нижний Воргол, на котором находится свалка, предлагается передать в городской округ Ельца. Это необходимо, что провести её.

— Получить финансирование на рекультивацию можно только, если свалка находится в границах городского округа. Это одно из условий нацпроекта “Экология”. Сейчас она расположена в Нижнем Ворголе, но по факту ей все равно пользуется город Елец, – отметила начальник управления внутренней политики Любовь Фролова.

Этот законопроект профильный комитет облсовета планирует рассмотреть на следующей неделе, чтобы оперативно принять его на сессии 31 марта.