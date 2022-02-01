На комиссию облсовета сегодня представлен проект нового закона «О предоставлении государственной поддержки отдельным категориям граждан на газификацию жилого помещения». Он устанавливает компенсацию стоимости газификации домов одиноким и малоимущим жителям, у которых среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в области.

— Сегодня мы поддерживаем ряд уязвимых категорий, доход которых не позволяет им самостоятельно подключить газ к дому. Компенсации будут установлены не только для многодетных семей, но и для одиноких и малоимущих жителей региона. Представленные в облсовет законопроекты своевременны и необходимы, — отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

За счет областного бюджета одиноким и малоимущих гражданам оплатят стоимость работ по газификации, но не более 100 тысяч рублей. Для получения компенсаций заявители должны быть собственниками домов, включённых в утверждённый план – график по догазификации населённых пунктов Липецкой области.

Ранее в области действовали меры социальной поддержки, позволяющие минимизировать стоимость газификации домов, только для малоимущих многодетных семей.

Предполагается, что данный закон будет действовать в течение года.

Также комиссия рассмотрела сегодня поправки в закон «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью».

Этим документом предлагается увеличить размер компенсации за газификацию многодетным семьям и расширить эту категорию получателей.

До сих пор оплата производилась в размере 50 процентов от стоимости газификации (в 2021 году её размер составил 65 тысяч рублей). Теперь для многодетных семей предлагается установить компенсацию в размере 100 процентов стоимости газификации дома, но не более 100 тысяч рублей.

Данная мера поддержки будет предусмотрена для тех, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. Ранее учитывался один прожиточный минимум. За счет это расширится категория получателей.

Кроме того, предлагается увеличить размер компенсации стоимости газификации жителям области, которые награждены орденом «Родительская слава» и постоянно проживают на территории региона. Им компенсируют фактические затраты, но более 100 тысяч рублей.

Комиссия облсовета концептуально поддержала данные законопроекты. На следующей неделе они будут вынесены на рассмотрение комитета по социальным вопросам.