Сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области в ходе реализации оперативных материалов пресечена деятельность участников межрегиональной преступной группы, организовавшей канал поставки наркотических средств из Воронежской области и осуществлявшей их сбыт на территории областного центра.

Полицейские оперативным путем получили информацию о причастности нескольких жителей Липецкой и Воронежской областей к сбыту наркотических средств растительного происхождения. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны активные участники преступной группы – четверо ранее не судимых липчан и житель Воронежской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий у злоумышленников обнаружены и изъяты наркотические средства растительного и синтетического происхождения, в том числе 125 таблеток, содержащих в своем составе метамфетамин и МДМА, а также марихуана, упакованная в виде брикетов, весом более 2 кг.

В дальнейшем при проведении обыска у пятого участника преступной группы в Воронежской области, в надворных постройках, обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана массой более 7 кг.

Всего у членов межрегиональной наркогруппировки изъято около 10 кг запрещенных веществ. В отношении задержанных лиц следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ по фактам сбыта наркотических средств и психотропных веществ в значительном и крупном размерах.

Проведение оперативно–розыскных мероприятий и следственных действий продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.