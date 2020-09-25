В Липецкой области пресекли деятельность транснациональной преступной наркогруппы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Липецкой области пресекли деятельность трех граждан Узбекистана, которые, действуя в составе транснациональной преступной группы, осуществляли поставки и сбыт бесконтактным способом крупных партий наркотического средства (героин) в регионах ЦФО.

Наркокурьеры задержаны оперативниками УФСБ 22 сентября в селе Ленино Липецкого района.

В ходе осмотра автомобиля, на котором следовали фигуранты, было обнаружено 300 свертков с веществом в виде смеси, содержащей в составе наркотические средства: ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин), общей массой более 0,5 кг, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 является крупным размером.

Следственным отделением УФСБ в отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществляет прокуратура области.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных участников транснациональной преступной группы, а также канала поступления наркотических средств на территорию Российской Федерации, говорится в сообщении прокуратуры Липецкой области.