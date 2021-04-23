На региональных трассах Липецкой области стартовали работы по ремонту объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Один из основных подрядчиков – ОГУП «Липецкдоравтоцентр», предприятию в этом году предстоит привести в нормативное состояние почти 300 км региональных дорог. Общая сумма контрактов превысила 2 млрд рублей.

В числе трех первых объектов, куда зашла техника, – участок автодороги Воскресенское-Ивановка-Березовка-Данков. Его протяженность 24 км, примерно от поворота на Требунские Выселки до конца с. Берёзовка. – Это самый длинный объект ремонта в рамках БКД в этом году. Стоимость контракта 292, 2 млн рублей.

Подготовительные работы на объекте почти завершены. Дорожникам предстоит ликвидация пучин, восстановление кромки дороги, фрезерование старого покрытия, укладка выравнивающего и финишного слоев асфальтобетона, укрепление обочин, устройство кюветов, съездов, автобусных остановок, лестничных сходов, пешеходных дорожек; искусственной неровности; нанесение разметки и установка знаков.

Дорога важна для региона, и довольно сильно загружена, поскольку ведет к федеральной трассе М4. Помимо этого, она имеет и социальную значимость: в селе Политово она проходит мимо школы, в Березовке ведет к поликлинике и к значимому туристическому объекту. Белокаменный Храм Дмитрия Солунского считается архитектурной жемчужиной Липецкой области. Он был построен в самом конце 19 века в память воинов, павших на Куликовом поле на средства местного помещика Юрия Степановича Нечаева-Мальцева. Проект сделал Александр Померанцев, среди работ которого – московские верхние торговые ряды, ныне ГУМ. Архитектор – Николай Леонтьевич Бенуа, отец известного художника. Конструкция кровли, лестницы и хоры были разработаны Владимиром Григорьевичем Шуховым.

К туристическому объекту ведет и автодорога Маяк-Волчье-Крутое-Нижний Воргол-Ключ Жизни в Елецком районе, по ней можно добраться к Воргольским скалам. Это участок государственного заповедника «Галичья гора», памятник природы, ботанический феномен и – излюбленное место тренировок любителей скалолазания. Объект тоже крупный – 20,5 км, там также близятся к завершению подготовительные работы, идет выравнивание кромки.

Третий участок, где начаты работы 2021 года – на автодороге Грязи-Хворостянка-Добринка. Протяженность этого объекта – около 9 км, примерно от моста через Пловутку до Добринки. Там уже начали укладывать выравнивающий слой асфальта.

Всего в списке объектов нацпроекта у ОГУП «Липецкдоравтоцентр» в этом году 39 пунктов. Закончены все работы, согласно контрактам, должны быть в конце октября.