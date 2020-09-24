В Липецкой области приступили к уборке кукурузы на зерно

В регионе приступили к уборке кукурузы на зерно, ее собирают в 8 районах.

В текущем году под эту культуру отведено 65 тысяч гектаров. На 24 сентября обмолочено 5% площадей. Намолочена 21 тысяча тонн. Средняя урожайность – 66,5 ц/га.

Также в Липецкой области продолжается уборка картофеля. На данный момент картофель собран с 3,5 тысяч гектаров (66 %), получено 107 тысяч тонн. Средняя урожайность – 309,6 ц/га.

Сев озимых культур проведен на 98 % площадей. Осталось засеять менее 6 тысяч гектаров, говорится в сообщении регионального управления сельского хозяйства.

«Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.