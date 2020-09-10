В Липецкой области приступили к уборке подсолнечника и сои

Липецкие аграрии убирают масличные культуры. В регионе подсолнечником в этом году засеяли рекордные 215 тысяч гектаров. Это 12% от всех посевных площадей, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

Масличные, в числе которых еще и соя, рапс и лен, — культуры экспортно ориентированные. Поэтому их производство в Липецкой области растет.

Сою собирают уже в 16 районах. Намолочено 19 тыс. тонн при средней урожайности 17,8 ц/га. Всего липецким аграриям в этом году предстоит убрать 64 тысячи гектаров сои.

Уборку подсолнечника ведут 7 районов. На 9 сентября получено 24 тысячи тонн. Средняя урожайность составляет 21,7 ц/га. Под эту культуру в регионе отведено 215 тысяч гектаров.

Напомним, первым из масличных молотили яровой рапс. Его уборка завершена, валовой сбор составил более 116 тысяч тонн. Это лучший показатель за всю историю Липецкой области.

«В регионе уже давно делается ставка на масличные культуры, – рассказал первый заместитель главы области Николай Тагинцев. – Прошлый год стал рекордным. Мы собрали 740 тысяч тонн масличных, это почти на 200 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Валовой сбор сои составил 140 тыс. тонн. Этот результат значительно превышает итоговый показатель 2018 года и является рекордным для области. Рекордным оказался также 2019 год и для подсолнечника. Его было получено 492 тыс. тонн. Липецкие аграрии также собрали в прошлом году самый большой за всю историю региона урожай рапса – 99 тыс. тонн. В этом году по рапсу в области снова рекорд. Ждем от наших аграриев новых побед».