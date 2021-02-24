В соответствии с Постановлением главы администрации Липецкой области от 18.02.2021 года № 55 продлены карантинные больничные для работающих граждан 65 лет и старше.

Листки нетрудоспособности с кодом «03» работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше будут открыты с 25 февраля по 10 марта 2021 года, сообщили в ФСС.

ВНИМАНИЕ! Сами работники на период действия электронного больничного должны соблюдать режим карантина, не покидать места пребывания. Нарушение самоизоляции влечет административную и уголовную ответственность