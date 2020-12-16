В Липецкой области продлили режим самоизоляции для пожилых до 30 декабря

В “антикоронавирусное” постановление администрации Липецкой области №159 внесли очередные изменения.

Они несущественные и лишь продляют режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше с 17 по 30 декабря 2020 года включительно. Напомним, что он действует с 5 ноября и продляется уже третий раз.

Исключением для нахождения на самоизоляции могут служить:

обращение за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;

передвижение к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (сотрудникам) органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением оперштаба.