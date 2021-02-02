Администрация Липецкой области внесла очередные изменения в “антиковидное” постановление.

Действовавший ранее запрет на проведение в регионе спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий продлили до 1 апреля 2021 года (прежде он был ограничен сроком до 1 февраля).

Дополнился и пункт, в котором граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Помимо прочего, в числе уважительных причин, по которым теперь можно выйти из дома, теперь еще есть и вакцинация работающих граждан в возрасте 65 лет и старше.

Наконец, постановлением утверждены анонсированные ранее послабления в пункте, где работодатели обязаны перевести на дистанционку не менее 30% сотрудников, а также граждан в возрасте старше 65 лет, беременных женщин, граждан, имеющих определенные заболевания. Теперь работодателей не обязывают это делать, а только “рекомендуют”.