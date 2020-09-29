В Липецкой области продлён запрет на проведение массовых мероприятий

Запрет на проведение массовых мероприятий в Липецкой области будет продлён до конца октября. Соответствующие изменения вносятся в постановление администрации «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

Кроме того, в общественном транспорте будет строго контролироваться соблюдение масочного режима. Теперь в случае нарушения пассажирами противоэпидемических норм водитель вправе отказать им в проезде.

В соответствии с предписанием главного санитарного врача Липецкой области с 1 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу сотрудников в возрасте старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, а также по возможности перевести на удалённую работу максимальное число сотрудников. Старшему поколению и людям из групп риска по состоянию здоровья рекомендовано ограничить контакты и посещение общественных мест.