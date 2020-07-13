В Липецкой области продолжается онлайн-проект «Территория осознанного родительства «НеИдеальный родитель». С 13 по 17 июля на интернет-портале «Родительство от А до Я» вновь заработают интерактивные площадки. Папы и мамы смогут получить советы от психологов по воспитанию и общению с детьми.

Старт второму этапу «Дети RAR: архив о детях» даст кандидат педагогических наук, детский практический психолог, тренер института практической психологии «Иматон», преподаватель Санкт-Петербургского Университета педагогического мастерства Галина Монина. 13 июля в 11.00 она проведёт онлайн-лекцию для липецких родителей. Психолог расскажет, как воспитать ребенка, способного быть счастливым. Ответит на вопросы: «Что такое счастливое родительство? И как, выполнив все родительские обязанности, не потерять взаимную радость общения и вкус к жизни?»

Ежедневно на виртуальной площадке родители будут узнавать об особенностях развития детей с рождения и до 18 лет, а также о ресурсах каждого возраста.

Также мам и пап ждут онлайн-диагностика, лектории, практикумы. На интернет-портале будет работать психологический кинозал. Это новый формат обсуждения семейных ценностей в современном мире. Продолжит работу и библиотека заботливых родителей. На сайте все желающие смогут найти подходящую литературу по развитию и воспитанию детей. В рубрике «Вопрос-ответ» специалисты в вопросах семьи и детства готовы прийти на помощь родителям, разобраться в каждой конкретной ситуации.

Во время второго этапа онлайн-проекта психологи запустят челлендж «Я думаю, что мой ребенок хочет…». Родителям предложат разместить совместную с ребёнком фотографию и закончить фразу «Я думаю, что мой ребенок хочет…» под хештегами: #яхочучтобымойребенок48 #территорияосознанногородительства48 #неидеальныйродитель48 #ЦентрСемьЯ48

Принять участие в проекте можно будет на портале roditel48.ru , а также в группах «Центр СемьЯ» и «Образование и наука в Липецкой области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Территория осознанного родительства «неИДЕАЛЬНЫЙ родитель» поможет взрослым понять, как можно воспитать ребёнка легко и просто!