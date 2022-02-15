Третий год в Липецкой области реализуется федеральная программа «Земский учитель». В 2022 году в соответствии с квотой открыта одна вакансия. В школу имени Героя Советского Союза И.А. Солдатова села Нижнее Большое Воловского района требуется учитель химии и биологии.

Проектом предусмотрена единовременная компенсация в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему на работу на село, в поселок, либо город с населением до 50 тыс. человек. В школе учитель должен отработать не менее пяти лет. Также среди обязательных условий– наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности. Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

Заявления и документы претендентов принимаются до 15 апреля включительно. С перечнем вакансий в общеобразовательных организациях региона и условиями участия в программе «Земский учитель» можно ознакомиться на сайте управления образования и науки Липецкой области http://deptno.lipetsk.ru/attestation/zemsky_uchitel.htm

«Сегодня потребность в учительских кадрах в сельской местности по-прежнему высока. Но количество участников программы «Земский учитель» определяется федеральной квотой и возможностью муниципалитета предоставить жилое помещение для педагога»,- рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

В 2020 году по программе «Земский учитель» в Добровский район привлекли педагога из Казахстана. Александр Кошевец работает в школе села Преображеновка. В 2021 году конкурс выиграла Дина Сафарова. Она переехала из Санкт-Петербурга в село Тербуны, где в местной школе преподает английский язык.

Справочно

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в Послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в сёла и малые города. Цель программы «Земский учитель» – обеспечение повышения качества общего образования, совершенствование методов обучения и воспитания путём внедрения новых образовательных технологий, обеспечивающих повышение мотивации детей к обучению и вовлечённости в образовательный процесс.