До 21 мая знания по основным предметам проверят более 70 тысяч липецких школьников с 4 по 8 класс. ВПР – итоговые контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных организациях с использованием единых текстов заданий и единых критериев оценки в соответствии с ФГОС.

В Липецкой области все ученики проходят диагностику по русскому языку и математике. Кроме того, четвероклассники выполняют работу по окружающему миру, пятиклассники – по истории и биологии, семиклассники – по истории, биологии, географии, обществознанию, физике. Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам – по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике.

В марте во всероссийских проверочных работах приняли участие более 5 тысяч липецких выпускников 11-х классов. При проведении проверочных работ в Липецкой области соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Результаты ВПР направляются в образовательные организации. После их анализа будут скорректированы программы реализации мероприятий по обеспечению качества образования и развитию профессиональных компетенций педагогических работников. Школьникам помогут восполнить пробелы в знаниях.

«По итогам проведения всероссийских проверочных работ в регионе не предусмотрено выявление лидеров или аутсайдеров среди школ. Главный принцип – объективность результатов! Опыт проведения подобной диагностики в Липецкой области показывает, что обычно школьники демонстрируют свой привычный уровень знаний либо превосходят его. Школа получает большой массив данных, на основании которых и формирует планы своей дальнейшей работы», – отмечает директор Центра мониторинга и оценки качества образования Липецкой области Сергей Жданов.