На сегодняшний день высота снежного покрова в Липецкой области составила 32-51 см, что в полтора раза больше, чем в предыдущем году.

На основе ежегодного анализа прохождения весеннего половодья на территории области существует вероятность подтопления: 248-ми приусадебных участков в 3 муниципальных образованиях (Добровский муниципальный район с. Ратчино 174 приусадебных участка; c. Талицкий Чамлык и с. Чамлык-Никольское 61 приусадебный участок; город Липецк, район Ниженка 13 приусадебных участков) 12 участков дорог в 10 муниципальных образованиях, 1 моста (мост через р. Становая Ряса в н. п. Ратчино Добровского района) и 1 низководного моста (участок дороги через реку Дон в с. Вихровка Данковского района).

В соответствие с многолетними наблюдениями начало активной фазы половодья на территории области прогнозируется в третьей декаде марта. Наивысшего подъёма уровни воды в реках достигают к концу марта — началу апреля.

Под руководством Главного управления МЧС России по Липецкой области организована работа межведомственной комиссии по оценке готовности органов местного самоуправления к безаварийному пропуску паводковых вод.

Сегодня, 17 февраля, проверка готовности состоялась в Добровском и Чаплыгинском муниципальных районах.

В ходе работы комиссии проверяется готовность органов управления, качество подготовки планирующих документов по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, выполнение плана по смягчению рисков и реагирование на ЧС в период паводка на территории муниципальных образований.

Большое внимание уделяется готовности систем оповещения населения в случае ЧС в сельской местности, а также на территориях, не охваченных автоматизированными системами централизованного оповещения. На случай ухудшения паводковой обстановки оценивают специалисты и готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий возможных происшествий, вызванных половодьем, а также наличие пунктов временного размещения населения, сверяют схемы и списки оповещения, маршруты эвакуации, транспорт и места размещения населения, попадающих в зоны возможного подтопления. Проверки планируется завершить 2 марта.