С 20 по 28 марта в Липецке пройдет чемпионат Липецкой области по компьютерному спорту, по результатам которого будет сформирована сборная команда региона.

Соревнования проводятся по спортивным дисциплинам:

Боевая арена (Dota 2)

Спортивный симулятор (NHL 21)

Стратегия в реальном времени (Clash Royale)

Соревновательные головоломки (Starcraft II)

Файтинг (Takken 7)

Предварительные заявки принимаются не позднее 16 марта по ссылке https://forms.gle/SsaFFkZnbSX39z6K6.

Отборочный этап online: 20-21 марта

Финальный этап LAN: 27-28 марта

Финальный этап чемпионата пройдет в киберспортивном клубе «Cyber Life» (г. Липецк, ул. Бехтеева, д.4).

С правилами проведения можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/topic-164890491_47328644