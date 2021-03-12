В регионе

В Липецкой области продолжается регистрация на чемпионат по киберспорту

3 часа назад
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С 20 по 28 марта в Липецке пройдет чемпионат Липецкой области по компьютерному спорту, по результатам которого будет сформирована сборная команда региона.

Соревнования проводятся по спортивным дисциплинам:

  • Боевая арена (Dota 2)
  • Спортивный симулятор (NHL 21)
  • Стратегия в реальном времени (Clash Royale)
  • Соревновательные головоломки (Starcraft II)
    Файтинг (Takken 7)

Предварительные заявки принимаются не позднее 16 марта по ссылке https://forms.gle/SsaFFkZnbSX39z6K6.

  • Отборочный этап online: 20-21 марта
  • Финальный этап LAN: 27-28 марта

Финальный этап чемпионата пройдет в киберспортивном клубе «Cyber Life» (г. Липецк, ул. Бехтеева, д.4).

С правилами проведения можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/topic-164890491_47328644

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