С 20 по 28 марта в Липецке пройдет чемпионат Липецкой области по компьютерному спорту, по результатам которого будет сформирована сборная команда региона.
Соревнования проводятся по спортивным дисциплинам:
- Боевая арена (Dota 2)
- Спортивный симулятор (NHL 21)
- Стратегия в реальном времени (Clash Royale)
- Соревновательные головоломки (Starcraft II)
Файтинг (Takken 7)
Предварительные заявки принимаются не позднее 16 марта по ссылке https://forms.gle/SsaFFkZnbSX39z6K6.
- Отборочный этап online: 20-21 марта
- Финальный этап LAN: 27-28 марта
Финальный этап чемпионата пройдет в киберспортивном клубе «Cyber Life» (г. Липецк, ул. Бехтеева, д.4).
С правилами проведения можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/topic-164890491_47328644