Кластер для непрерывной подготовки и переподготовки высококвалифицированных педагогических кадров продолжат развивать в Липецкой области. Соглашение о проекте подписано между региональным управлением образования и науки, Липецким институтом развития образования, профессиональными образовательными учреждениями и образовательными организациями высшего образования, муниципальными отделами образования.

Основными направлениями в работе станут внедрение результатов научных исследований в практику образовательной деятельности, проведение научно- методических конференций совместно с учебно- методическими объединениями учителей, выявление и поддержка педагогически одаренной молодежи.

Кроме этого, в рамках кластера планируется проводить работу по профориентации школьников и студентов. В школах области продолжат создавать педагогические классы. Программа мероприятий нового соглашения рассчитана до 2024 года.