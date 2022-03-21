В Липецкой области с 24 марта по 24 апреля 2022 г. проведут месячник, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, последние 5 лет в регионе сохраняется позитивная направленность ряда показателей: преобладает удельный вес впервые выявленных больных при профилактических осмотрах (60,8%), смертность населения от туберкулеза снизилась на 12,5% (с 1,6 в 2017 г. до 1,4 на 100 тыс. населения), заболеваемость — в 2,4 раз (с 34,8 до 14,4 на 100 тыс. населения), распространенность — в 2,4 раза (с 54,0 до 22,3 на 100 тыс. населения), что свидетельствует о результативности проводимых мероприятий по раннему выявлению туберкулеза, а именно массовых флюорографических осмотров (далее — ФЛО).

Однако туберкулез остается значимой проблемой общественного здравоохранения, требующей постоянного внимания. В 2021г. выявлено 163 случая впервые выявленного активного туберкулеза, 87 из них при профилактических осмотрах (в 2020г. — 195 и 95 человек соответственно).

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Липецкой области при поддержке органов власти флюорографические обследования населения проводятся ежегодно.

На фоне осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в 2021 г. флюорографическими обследованиями на туберкулез охвачены только 69,2% жителей (в 2020 г. – 68,0%, в 2019 г. – 84,3%). Ниже среднего областного уровня охват населения флюорографическим обследованием (ФЛО) был в Воловском (63,4%), Добринском (54,3%), Добровском (50,3%), Измалковском (61,7%), Краснинском (55,0%), Лебедянском (49,0%), Лев-Толстовском (47,9%), Становлянском (63,1%), Тербунском (62,9%), Чаплыгинском (56,5%) районах, городах Ельце (61,6%) и Липецке (63,6%).

По результатам ранжирования территорий Липецкой области по средним многолетним показателям (СМП) заболеваемости туберкулезом 9 административных территорий оценивается как относительно высокий уровень (СМП более 34,6 на 100 тыс. населения): Воловский, Грязинский, Данковский, Добринский, Добровский, Елецкий, Измалковский, Усманский, Хлевенский районы.

В 2021г. отмечается рост удельного веса больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких – 2,8% (в 2020 г. – 2,5%); доли больных с лекарственно устойчивыми формами среди всех больных с бациллярным туберкулезом, стоящих на диспансерном учете — до 31,5% (в 2020 г. – 30,4%), так и среди впервые выявленных больных, выделяющих МБТ (микобактерии туберкулеза) — до 39,1% (в 2020 г. – 35,8%), снижение доли лиц с туберкулезом, выявленных при профилактических осмотрах (60,8% против 73,2% в 2019г.); рост доли лиц туберкулезом органов дыхания в фазе распада (40,0% против 39%).

Распространение штаммов Mycobacterium tuberculosis c лекарственной устойчивостью определяет распространенность тяжелых форм заболевания.

На всех территориях проведен персонифицированный учет лиц, не обследованных на туберкулез более 2-х лет, которые составили 4,5% от населения старше 15 лет (42185 чел.), заболеваемость данной группы в 6,3 раз превысила средний областной показатель (32 человека, 92,0 на 100 тыс. данной группы). В 2021 г. лица, не обследовавшиеся более 2-х лет, охвачены ФЛО на 82,4% (в 2020 г. – 84,7%). Недостаточно проведена работа по привлечению к обследованиям лиц, не осмотренных на туберкулез более 2-х лет, в Воловском (60%), Добровском (62,5%), Задонском (79,7%), Лебедянском (18%), Усманском (28,4%), Чаплыгинском (26%) районах и г. Ельце (80,6%). Эта группа населения является резервуаром источников инфекции для населения.

В 2022 г. Всемирный день борьбы с туберкулезом будет отмечаться под лозунгом «Мобилизуем ресурсы для борьбы с туберкулезом. Спасем жизни!», который говорит о необходимости принятия мер по активизации мероприятий по борьбе с туберкулезом. Цель месячника — привлечение внимания органов власти, общественности к проблемам противотуберкулезной работы, информирование населения о заболевании и мерах профилактики.

Основными задачами при проведении мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, являются: