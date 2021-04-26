26 апреля в Липецкой области стартует Неделя финансовой грамотности Она продлится до 30 апреля. Мероприятия Недели организуются в рамках выполнения Плана повышения финансовой грамотности населения Липецкой области в 2021 году.

Организатор Недели – Региональный центр финансовой грамотности, который действует при Институте развития образования Липецкой области.

Ключевой целью проведения Недели является распространение знаний, формирование практических навыков и установок у населения региона в области финансовой грамотности, популяризация предпринимательства среди молодежи.

Целевыми группами мероприятий станут: учащиеся образовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций, студенты высших учебных заведений, граждане пенсионного и предпенсионного возраста, население, имеющее низкий и средний доход.

В течение Недели будет проведено более 50 разнообразных мероприятий по теме финансовой грамотности, участниками которых станут более 10 тысяч человек.

Для школьников Липецкой области в режимах онлайн и офлайн проведут занятия HR – директор АНО «Университет 20.35» и АНО «Платформа НТИ», победитель конкурса «Лидеры России» Алена Гейдт, руководитель Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Липецкой области Елена Родионова, представители Отделения Липецк Банка России и многие другие известные эксперты. Участники Недели получат знания и навыки планирования семейного бюджета, открытия собственного бизнеса, инвестирования, распознавания финансовых мошенников и даже смогут узнать о сущности и перспективах смарт-контрактов.

В рамках Недели финансовой грамотности Липецкой области участники онлайн – олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность» смогут подключиться к лекции Председателя Центрального банка России Эльвиры Наибуллиной.

Закончится Неделя Онлайн-марафоном финансовой грамотности, который будет транслироваться из Точки кипения Липецкого государственного технического университета.

Принять участие в мероприятиях Недели может любой желающий. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте Института развития образования Липецкой области: https://iom48.ru/news/v-lipeczkoj-oblasti-projdet-nedelya-finansovoj-gramotnosti/