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В Липецкой области пройдут массовые проверки автобусов

3 часа назад
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Мероприятие направлено на выявление нарушений ПДД водителями автобусов на межрегиональных, междугородных и местных маршрутах.

В течение двух дней 15 и 16 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы проведут сплошные проверки пассажирского транспорта, во время которых будут выявлять и пресекать нарушения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, в том числе с использованием измерительных приборов, полученных в рамках федеральной программы «Безопасные качественные автодороги». Они позволяют контролировать выбросы выхлопных газов, измерять люфт рулевого колеса и длину тормозного пути автомобилей и автобусов, параметры света фар.

Основное внимание сотрудники ГИБДД направят на техническое состояние транспорта, его эксплуатацию с внесенными в конструкцию изменениями без согласования с Госавтоинспекцией, а также наличие у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении. Фактов осуществления посадки и высадки пассажиров вне остановочных пунктов будут зафиксированы с помощью фотосъемки.

К нарушителям будут предприняты меры административного воздействия.

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