В январе-феврале 2023 года по решению Правительства РФ будет проводиться выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. В обследовании примут участие 70 тысяч домохозяйств, проживающих во всех регионах России. В Липецкой области стать участником обследования с 16 по 29 января предложат 576 домашним хозяйствам, из которых 360 проживают в городской местности (Липецк, Елец, Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Усмань) и 216 – в сельской местности Елецкого, Задонского, Добринского, Добровского, Лебедянского, Липецкого, Становлянского, Усманского и Хлевенского районов.

В целях формирования статистических показателей, характеризующих финансовое положение семей с детьми, в тех же населенных пунктах в феврале дополнительно будет обследоваться целевая группа населения «семьи с детьми». В Липецкой области будут опрошены 96 домашних хозяйств, имеющих в своем составе детей разных возрастов.

Наблюдение организуется в целях получения официальной статистической информации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости и от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей, тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения, участие семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании, материальное и социальное обеспечение малоимущих семей, и влияние мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.

Опрос респондентов будут проводить специально уполномоченные работники – интервьюеры. При посещении домохозяйства интервьюер в обязательном порядке должен предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, которое действительно при наличии паспорта. Со слов респондентов интервьюеры заполнят бланки форм наблюдения: вопросник для домохозяйства и индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 16 лет и более. Респонденты ответят на вопросы о возрасте, семейном и финансовом положении, условиях проживания, об уровне образования, участии в трудовой деятельности, о пенсионном обеспечении и социальной поддержке, ведении сельскохозяйственной деятельности, уплаченных налогах и налоговых льготах, обязательных платежах.

Липецкстат просит жителей региона принять активное участие в обследовании и гарантирует, что все полученные данные являются конфиденциальными и используются для получения официальной статистической информации в обобщенном виде.

Информацию о полномочиях интервьюера, иную дополнительную информацию можно получить в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области по телефонам: (4742) 35-86-62, 35-86-75. Итоги наблюдения будут опубликованы на официальном сайте Росстата (https://rosstat.gov.ru) и доступны для всех заинтересованных пользователей.