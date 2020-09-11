В Липецкой области пройдёт Урок цифры по теме искусственного интеллекта и машинного обучения

14–27 сентября по всей России пройдёт Урок цифры на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение». На уроке детям расскажут об основах и принципах работы искусственного интеллекта, а также о карьерных возможностях в этой области. Урок проводится Минпросвещения России, Минкомсвязью России и организацией «Цифровая экономика» в партнёрстве с ведущими российскими цифровыми компаниями.

Учащиеся с 1-го по 11-й классы имеют возможность пройти уроки дистанционно. Поддержать их в этом смогут родители и учителя, для которых предусмотрены рекомендации и памятки.

Урок состоит из видео-лекции и онлайн-тренажера. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается и где применяется искусственный интеллект, а также, что делать, чтобы создавать технологии будущего самому. На игровом тренажёре дети смогут пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе (работы с большими данными) и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

Проект уже охватил все 85 регионов России, а в прошлом учебном году при поддержке Россотрудничества тренажёры от ведущих российских компаний прошли учащиеся русскоязычных школ из 100 стран мира.