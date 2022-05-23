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В Липецкой области прошел фестиваль «Локобол-2022-РЖД»

7 часов назад
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С 21 по 22 мая на центральном стадионе «Юность» (г. Грязи) проходил предварительный этап международного фестиваля детского футбола «Локобол-РЖД» среди команд мальчиков 2010-2012 годов рождения. В этом году фестиваль посвящен году народного искусства и нематериального культурного наследия и приурочен к 100-летию футбольного клуба «Локомотив».

Победителями и призерами фестиваля стали:

1 место — «Металлург-1» (г. Липецк)
2 место — «Металлург-2» (г. Липецк)
3 место — «Усмань-2» (г. Усмань)

Лучшие игроки: Савелий Шудегов («Металлург-1» г. Липецк), Константин Константинов («Металлург-2» г. Липецк), Родион Коровин («Усмань-2» г. Усмань), Олег Ложков («Лебедянь» г. Лебедянь).

Лучший тренер – Евгений Вячеславович Жуков («Металлург-1» г. Липецк).

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