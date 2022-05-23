С 21 по 22 мая на центральном стадионе «Юность» (г. Грязи) проходил предварительный этап международного фестиваля детского футбола «Локобол-РЖД» среди команд мальчиков 2010-2012 годов рождения. В этом году фестиваль посвящен году народного искусства и нематериального культурного наследия и приурочен к 100-летию футбольного клуба «Локомотив».
Победителями и призерами фестиваля стали:
1 место — «Металлург-1» (г. Липецк)
2 место — «Металлург-2» (г. Липецк)
3 место — «Усмань-2» (г. Усмань)
Лучшие игроки: Савелий Шудегов («Металлург-1» г. Липецк), Константин Константинов («Металлург-2» г. Липецк), Родион Коровин («Усмань-2» г. Усмань), Олег Ложков («Лебедянь» г. Лебедянь).
Лучший тренер – Евгений Вячеславович Жуков («Металлург-1» г. Липецк).