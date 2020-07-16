В Липецкой области прошел самый массовый ЕГЭ по выбору. Выпускники сдавали обществознание

Самый массовый ЕГЭ по выбору – по обществознанию сдавали 2484 выпусков, а на ЕГЭ по химии пришли 673 выпускников. Свои результаты выпускники узнают не позднее 30 июля 2020 года.

В этом году во время проведения ЕГЭ особое внимание было уделено вопросам безопасности жизни и здоровья выпускников. Экзамены проходят с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по проведению итоговой аттестации.

«В кампании ЕГЭ-2020 для нас появилась новая и важнейшая задача – обеспечение безопасности здоровья участников экзамена. Поэтому в Липецкой области в целях предотвращения распространена коронавирусной инфекции были созданы все условия для сохранения благополучия выпускников и организаторов: полутораметровая социальная дистанция между обучающимися и зигзагообразная рассадка, термометрия и обработка рук кожными антисептиками, проветривание аудиторий», – отмечает исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Во всех пунктах проведения экзамена ППЭ в наличии присутствовали специальные средства (бесконтактные термометры, санитайзеры и т.д.). Для педагогов, присутствующих на экзамене, были предусмотрены средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. А выпускникам Липецкий области, для создания психологического комфорта, наличие маски и перчаток предполагается по желанию.

Сам экзамен 16 июля прошел без нарушений и технологических сбоев. Печать контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе прошли в штатном режиме.

За ходом проведения экзамена осуществляли 75 общественных наблюдателей.

Система видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) работала в штатном режиме. Наблюдение в ситуационно-информационном Центре управления образования и науки Липецкой области за ходом проведения ЕГЭ вели 68 онлайн наблюдателей.