Командно-штабные учения посвятили ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной природным пожаром.

По тактическому замыслу вследствие неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц на территории ОКУ «Задонское лесничество» произошло возгорание лесной подстилки, в зоне лесного пожара находится населенный пункт Кашары. В результате усиления ветра низовой пожар перешел в верховой общей площадью 15га. Произошло загорание 10 индивидуальных жилых домов, прилегающих к лесному массиву. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на жилые строения населенного пункта. Требовалась эвакуация населения.

На место чрезвычайной ситуации были направлены пожарно-спасательные подразделения Задонского местного пожарно-спасательного гарнизона, силы и средства Задонского участкового лесничества, территориальной подсистемы Задонского муниципального района. Этих сил и средств оказалось недостаточно для стремительно развивающегося пожара, поэтому к месту ЧС дополнительно была направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Липецкой области, силы и средства опорного пункта по тушению крупных пожаров и проведению АСР, силы и средства РСЧС.

Задействованной группировкой сил и средств была проведена отработка практических мероприятий по тушению природного пожара и защите населенного пункта от перехода огня на жилые строения, находящиеся на границе с лесным массивом.

Напомним, Всероссийское командно-штабное учение стартовало 12 апреля и проходило в три этапа. В первый день отрабатывались вопросы оповещения и сбора руководящего состава, организации информирования населения, введения режимов повышенной готовности, приведения в готовность сил и средств РСЧС к реагированию на возникшие чрезвычайные ситуации. В рамках второго этапа тренировки спасатели отработали вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками.