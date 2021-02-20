В пятницу, 19 февраля, в школах Липецкой области стартовал Всероссийский проект «Киноуроки в школах России».

Представители местных отделений партии “Единая Россия” проводят цикл киноуроков в образовательных учреждениях. Присоединяются к акции практически все районы Липецкой области.

Вчера ученикам показали фильмы, приуроченные ко Дню защитника Отечества: «Когда небо улыбается» (тема: Радость познания), «Честь имею» (тема: Честь), «Александр» (тема: Ответственность за свои поступки перед другими людьми).

Продлится акция вплоть до Дня Победы.

«Это интересно и детям, и учителям. На примере таких фильмов педагоги смогут донести до детей важные жизненные ценности, а сами ребята посмотрят на различные ситуации своими глазами и выскажут свое мнение», – отметил региональный координатор партпроекта «Новая школа» Дмитрий Гладышев.