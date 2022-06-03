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Ежедневно спасатели управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области не только тушат пожары, но и устраняют последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе и дорожно-транспортных происшествий.

Только с начала 2022 года спасатели управления 26 раз выезжали по сигналу тревоги, на ликвидацию последствий ДТП.

Для того, чтобы повышать профессиональное мастерство спасателей, совершенствовать навыки, укреплять волевые качества личного состава, с 1 по 3 июня 2022 года на территории учебно-тренировочного комплекса для подготовки пожарных и спасателей Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, проводились командные соревнования по выполнению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

По тематическому замыслу соревнований, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир получили травмы и не смогли самостоятельно покинуть автомобиль. Участникам команд предстояло буквально за секунды оценить условную аварийную ситуацию и провести мероприятия по деблокировке условных пострадавших: при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента демонтировать двери, срезать крышу автомобиля, извлечь из салона водителя. Соревнования проводились в три дня.

1 июня соревнования проводились между командами отдельных пожарно-спасательных постов с применением ГАСИ «Спрут», места распределились следующим образом:

I место – ОПСП №42 с. Воскресенское Данковского района;

II место – ОПСП №22 с. Казаки Елецкого района;

III место – ОПСП №41 с. Гнилуша Задонского района;

2 июня соревнования проводились между командами отдельных пожарно-спасательных постов с применением ГАСИ «Вебер» места распределились следующим образом:

I место – ОПСП №18 с. Березняговка Усманского района;

II место – ОПСП №36 с. Урицкое Тербунского района района;

III место – ОПСП №27 с. Ольшанец Задонского района;

3 июня соревнования проводились между командами межрайонных поисково-спасательных служб на водных объектах с применением ГАСИ «Вебер» места распределились следующим образом:

I место – МПСС на ВО №4 г. Данков;

II место – МПСС на ВО №5 г. Усмань;

III место – МПСС на ВО № 2 г. Грязи.