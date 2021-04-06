В рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам с апреля по сентябрь 2021 года во всех субъектах Российской Федерации будет проведено выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование. Об этом сообщает пресс-служба Липецкстата.

В Липецкой области стать участником обследования за это время предложат 2778 домашним хозяйствам.

По результатам наблюдения будет сформирована официальная статистическая информация, отражающая трудоустройство и степень закрепляемости выпускников по полученной профессии (специальности) среднего профессионального или высшего образования, уровням профессионального образования, группам профессий.

Во всех субъектах Российской Федерации выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование проводится одновременно с выборочным обследованием рабочей силы путем опроса населения, проживающего по адресам, программно включенным в выборку.

Опрос населения в 2021 году проводится в течение полугода: 1 этап – 12 по 18 апреля, 2 этап – 17 по 23 мая, 3 этап – 14 по 20 июня, 4 этап- 12-18 июля, 5 этап – 16-22 августа, 6 этап – 13-19 сентября.

Опрос респондентов будут проводить специально уполномоченные работники – интервьюеры. При посещении домохозяйства интервьюер в обязательном порядке должен предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, которое действительно при наличии паспорта.

Информацию о полномочиях интервьюера, иную дополнительную информацию можно получить в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области по телефонам: (4742) 35-86-53, 35-86-54.

Итоги наблюдения будут опубликованы на официальном сайте Росстата (www.gks.ru) и доступны для всех заинтересованных пользователей.